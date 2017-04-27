İnegöl Belediye Başkanı Aktaş, Annesinin Cenaze Namazını Kıldırdı

BURSA'nın İnegöl İlçesi Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın dün yaşamını yitiren annesi 86 yaşındaki Meyrem Aktaş toprağa verildi. Cenaze namazını Başkan Aktaş kıldırdı.



İnegöl Belediye Başkanı Ak Partili Alinur Aktaş'ın annesi Meryem Aktaş, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken dün hayatını kaybetti. Meryem Aktaş için Altınbaş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, ilçe belediye başkanları, bazı oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Meryem Aktaş, öğle namazına mükeakip, imam hatip mezunu oğlu İnegöl Belediye Alinur Aktaş kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. - Bursa