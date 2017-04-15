İnebolu'nun Turizme Bakış Açışı" Konferansı
İnebolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla "İnebolu'nun Turizme Bakış Açışı" başlıklı konferans düzenlendi.
KASTAMONU - İnebolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla "İnebolu'nun Turizme Bakış Açışı" başlıklı konferans düzenlendi.
İnebolu Kaymakamlığı, Kastamonu Üniversitesi ile İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğinde Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, konferansta yaptığı konuşmada, İnebolu'da turizmin önündeki en büyük engelin ulaşım sorunu olduğunu söyledi.
Kastamonu-İnebolu yolunun yapımı için 18 Nisan'da ihale gerçekleştirileceğini belirten Kaymakam Atasoy, "Bu yol yapılınca İnebolu, Ankara'ya en yakın liman kenti olacaktır. İnşallah ihale güzel bir şekilde sonuçlanarak Ankara ile İnebolu'nun bağlantı yollarının temelini atacağız. Ulaşım, turizm açısından en önemli unsurdur." diye konuştu.
Atasoy, turizmin gelişmesinin ilçe ekonomisine olumlu yansıyacağını kaydetti.
Konuşmanın ardından Kastamonu Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kutay Oktay, "İnebolu'nun Turizme Bakış Açısı" konulu konferansı verdi.