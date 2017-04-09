İncirlik'te Uçak Kazası Tatbikatı

İncirlik'te konuşlu Amerikan Hava Kuvvetleri 39. Filo Kanat Komutanlığı'nda uçak yangını ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.



Üssün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 Mart'ta gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği simüle bir uçak yangını itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kazazedelere de tıbbi personel tarafından müdahale edildi.



Tatbikatın filodaki sivil ekiplerin misyonunu olumsuz olarak etkileyebilecek farklı olaylara yanıt verme yeteneğini test etmek amacıyla yapıldığı kaydedildi. - ADANA