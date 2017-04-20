İnce: Ysk'nın Kararı Hiçbir Koşulda Kabul Edilemez

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Anayasa değişikliği referandum oylaması sürerken, YSK'nın mühürsüz pusula ve zarflarla oy kullanılmasını kanunun açık emrine rağmen kabul etmesi, sonuçları bakımından kurulmak istenilen rejimin somut örneği, hem de Türkiye'de seçimlerin bir daha adil biçimde yapılamayacağının kanıtı olmuştur" dedi.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yaptığı yazılı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusula ve zarflarla oy kullanılmasını kabul etmesine tepki gösterdi. İnce, bunun hukuksuzluğun, hukuk sayılabileceği 'muz cumhuriyetlerinde' bile zor rastlanacak bir durum olduğunu savunarak şöyle dedi:



"YSK'nın kararı hiçbir koşulda kabul edilemez. Çünkü kanunun ilgili maddesi okuması olan ama iradesi ipotek altına sokulmamış her insanın anlayabileceği kadar açıktır. Kanun maddesi bu haldeyken dünyanın hiçbir yerinde yargıç cüppesi giyen birine böyle bir karar aldırılamaz. Hem verilen itiraz dilekçesi, sonrasında alınan karar, bu kararın sonucunda yaşanan bu süreçlerin mimarının atı alan Üsküdar'ı geçmiştir gibi bir söylemde bulunması, oynanan oyunu her yönüyle ortaya çıkarmıştır. 16 Nisan'da gerçekleşen sözde anayasa değişikliği adı altında milletin hayır iradesine darbedir. Türk milleti darbelere nasıl cevap verileceğini gayet iyi bilmektedir. Bundan sonra yapılması gereken demokrasi mücadelesinin bayrağına sımsıkı biçimde sarılmak ve bu darbeyi savuşturana kadar kesintisiz mücadele etmektir. Kimse bizden haklı olduğumuz ve kazandığımız bir seçimi yok sayıp, oldubittiye boyun eğmemizi bekleyemez. Gerçek ortadadır. Halkımızın iradesi sandıkta bu anayasayı reddetmiştir. Biz de yapılanları reddediyoruz."



- Yalova