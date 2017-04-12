IMF Başkanı Lagarde Açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomik toparlanmanın hız kazandığını ancak bazı risklerin sürdüğünü belirterek, "Avrupa dahil siyasi belirsizlikler, küresel ticaretin başının üzerindeki korumacılık kılıcı ve daha sıkı küresel finansal koşullar, gelişen ekonomilere zarar verici sermaye çıkışlarını tetikleyebilir." dedi.



Lagarde, Brüksel'deki düşünce kuruluşu Bruegel'in düzenlediği "Küresel Görünüm ve Siyasi Öncelikler" başlıklı toplantıda konuştu.



Küresel ekonomide daha sürdürülebilir, kalıcı ve kapsayıcı büyüme sağlanabilmesi için doğru iç politikalara ve uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirten Lagarde, 6 yıldır hayal kırıklığı yaratan büyüme sonrasında küresel ekonominin hız kazanmaya başladığını söyledi.



Lagarde, bazı gelişmiş ülkelerde ekonomik entegrasyonun faydaları konusunda şüpheler ortaya çıktığını, bu konuların gelecek hafta IMF'nin Washington'da yapılacak bahar toplantısında ele alınacağını bildirdi.



Bu yıl küresel büyümenin 4'te 3'ünün gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanmasını beklediğini kaydeden Lagarde, son dönemdeki yüksek emtia fiyatlarının pek çok düşük gelirli ülkede rahatlatmaya neden olduğunu ancak bu ekonomilerin hala çeşitli zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.



Lagarde, açık bir şekilde küresel ekonomiye yönelik bazı aşağı yönlü riskler olduğuna işaret ederek, "Avrupa dahil siyasi belirsizlikler, küresel ticaretin başının üzerindeki korumacılık kılıcı ve daha sıkı küresel finansal koşullar, gelişen ekonomilere zarar verici sermaye çıkışlarını tetikleyebilir." dedi.



Lagarde, ekonomi politikalarının üretim odaklı, büyümeyi destekleyen, faydaları daha eşit paylaştıran ve iş birliği odaklı olması gerektiğini kaydetti.