İmamın Sela Okumasının Engellendiği İddiasına İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde, Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesindeki Merkez Camisi imamına sela okutturmadıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.



Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Etem U. ve kayınbiraderi Emre K. ile tutuksuz sanıklar Hacı Hasan G, Hatem G, Erdoğan G, Remzi Ö, Osman C. ve Mustafa G, cami imamı müşteki mağdur Mustafa C, müştekiler Kasım A, Muammer Ü, sanık avukatları, sanık yakınları ve CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ile CHP Merkez İlçe Başkanı Adil Keser katıldı.



Tutuklu sanıklardan Etem U, bir arkadaşının düğününe katılmak üzere memleketi Sızır'da bulunduğunu ve olay gecesi darbe girişimini evinde televizyondan öğrendiğini söyledi. Bu sırada beldeden sela sesleri geldiğini ancak Merkez Camisi'nde sela okunmadığını iddia eden Etem U, "Dışarı çıkıp camiye doğru yürümeye başladım. Merkez camisinde sela okunmaya başlayınca camiye girdim ve FETÖ'cü olarak bildiğim Mustafa hocaya sela okumaması gerektiğini söyledim. FETÖ/PDY'yi kasabamıza musallat eden kişinin onun olduğunu belirttim. Caminin ayakkabılık bölümüne girdim. Bu sırada 5-6 kişi tarafından dışarı çıkarıldım. Ama caminin içine ayakkabıyla girmiş değilim." dedi.



Belde meydanında olan olaylarla ilgili bilgisinin olmadığını savunan Etem U, elinde bıçak olmadığını ve camide imam ile karşılaşmadan dışarı çıkarıldığını, daha sonra da eve gittiğini anlattı. Etem U, yaşamı boyunca FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını, 6 aydır FETÖ terör örgütü üyeleriyle aynı koğuşta bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti.



Tutuklu sanık Emre K. ise olay günü bir akrabalarının düğününden döndüğünü, cami yanından geçerken eniştesi Etem U'nun bağırarak camiye girdiğini gördüğünü aktardı.



Eniştesini sakinleştirmek için arkasından camiye girdiğini dile getiren Emre K, cami girişinde arkasından gelen bir grup tarafından dışarı çıkartıldıklarını söyledi. Daha sonra misafir olarak bulunduğu teyzesinin evine gittiğini, belde meydanında yaşanan olayların hiçbirini görmediğini ifade eden Emre K, tahliyesini istedi.



İmam şikayetinden vazgeçti



Sızır Merkez Cami imamı müşteki mağdur Mustafa C. de darbe girişimini televizyon öğrendiğini, televizyonda, bütün camilerin ışığının yanması ve sela okunması gerektiği şeklinde altyazı görmesi üzerine görevli olduğu camiye gittiğini söyledi.



Sela vermeye başladığı sırada daha önceden tanımadığı Etem U.'nun camiye bağırarak geldiğini aktaran Mustafa C, Etem U'nun "Sen sela veremezsin, kimin selasını veriyorsun" diye bağırarak cami kapısını tekmelediğini ifade etti.



Etem U'nun camide kendisini aramaya başladığı sırada gelen vatandaşlarca cami dışına çıkartıldığını, yaşananların ardından sela okumaya devam edemediğini söyleyen Mustafa C, kasabanın birlik ve beraberliği için sanıklardan şikayetçi olmadığını kaydetti.



Tutuksuz sanıklar da savunmalarında, üzerilerine atılı bulunan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suça yardım etme", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve tehdit" suçlarını kabul etmedi.



Olayın siyasi boyutunun bulunduğunu savunan tutuksuz sanıklar, haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.



Müştekiler de olay gecesi yaşananları anlatarak, sanıklardan şikayetçi oldu.



Tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi



Sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Emre K'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Etem U'nun tutuklunun halinin devamına karar verdi.



Tutuksuz sanıkların haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmeden mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Abdullah M'nin yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırdı.



Olayın olduğu dönemde görevli olan Gemerek Kaymakamı ve emniyet müdürünün beyanlarının alınmasını, olayın yaşandığı yeri gören güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesini ve kayıtlarını isteyen mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.