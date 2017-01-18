Imam Hatiplilerden Kur'an-ı Kerim Programı

Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu tarafından ortaokula yeni başlayan 5'inci sınıf öğrencileri için bir dizi etkinlik düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlik 20 kişiden oluşan öğrenci grubunun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra öğrenciler koro halinde arapça ilahiler ve şiirler okudu.



Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokula yeni başlayan öğrencilere Kur'an-ı Kerim programı düzenlediklerini söyledi.



Öğrencileri motive amaçlı böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Şenol, "İmam Hatip Ortaokulu olarak böyle bir program düzenlememizdeki amaç öğrencilere sosyal bir etkinlik düzenleyerek motive olmalarını sağlamak. Hafızlık eğitimini tamamlayanlara burada hediyeler veriyoruz." şeklinde konuştu.



Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, okul müdürleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.