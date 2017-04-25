İmam Hatipliler Afrika'ya "Göz Nuru" Oluyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) katkılarıyla "İmam Hatipliler Göz Nuru Oluyor" sloganıyla başlattığı kampanya sayesinde Afrika'daki katarakt hastalarına yardım eli uzatılacak.



Türkiye'de yaklaşık 4 bin imam hatip okulunun desteklediği kampanya, Başakşehir'deki Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Lisesi konferans salonunda tanıtıldı.



İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, tanıtım toplantısında, kampanyayı imam hatiplilerin başlattığını ancak diğer liselere de sıçrayacağını söyledi.



Hayır çalışmalarını başlatmanın diğer çalışmaların sevaplarına ortak olmak anlamına geldiğini belirten Yıldırım, Mavi Marmara gemisinde şehit olan Furkan Doğan ile arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı:



"Rahmetli Furkan Doğan, şehit omadan birkaç saat önce yanıma geldi. 'Başkanım, bu sene üniversite imtihanına gireceğim. Hedefim göz doktoru olmak ve Afrika'daki insanların gözünü açmak. Ama sen başka bir şey söyleyeceksen onu da yapacağım. Bana bir yol gösterir misin?' dedi. Furkan Doğan şehit oldu. Buraya çıkarken o diyaloğu hatırladım. Hepiniz Furkan Doğan, hepiniz Esma Biltaci'siniz. Esma Biltaci'nin babası da Mavi Marmara'daydı. Siz imam hatipliler olarak Furkan Doğan'ın bu idealini aldınız ve buraya taşıdınız."



Kampanyaya destek verdikleri için ÖNDER ile MEB'e teşekkür eden Yıldırım, MEMUR-SEN başta olmak üzere başka derneklerin de bu kampanyaya dahil olacağını söyledi.



"Afrika'da katarakt daha fazla"



Bu çalışmayı Afrika'daki Batılı misyonerlerden aldıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Afrika'da katarakt hastalığı diğer bölgelere göre biraz daha fazla. İmkanlar da olmadığı için ameliyat olamıyorlar. Biz 16 ülkede katarakt ameliyatı yaptık, hastaneler kuruyoruz. Biz katarakt ameliyatı yaparken Müslüman olup olmadığına bakmıyoruz. Hangi dinden olursa olsun mazlum herkese yardım etmek şahit olan ümmetin üzerine büyük bir borçtur."



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Canbey de imam hatipliler olarak bu kervana katıldıklarını belirterek, "Allah'ın izniyle hep birlikte Afrikalı kardeşlerimizin gözlerine dokunacağız, gönüllerine dokunacağız ve birçok kardeşimizin Afrika'nın renklerini, dünyanın güzelliklerini görmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.



Kampanyayı başlatan imam hatipliler adına konuşan 11. sınıf öğrencisi Behlül Bozal ise Afrika'da, Asya'da, Ortadoğu'da kalpleri buluşturmak niyetinde olduklarını belirterek, "Biz imam hatipliler, Türkiye'nin dört bir yanından gözünüze nur olmak için var gücümüzle bu kampanyayı destekleyeceğimizi, yardım elimizi dünyanın neresi olursa olsun kardeşlerimize uzatacağımızı bilin istiyoruz. Yalnız değilsiniz, biz varız diyoruz." ifadelerini kullandı.



İHH, 2007 yılında "Karanlığa Göz Yumma" sloganı ile yola çıkarak, hayırseverlerin destekleriyle Afrika'da son 10 yılda yaklaşık 100 bin katarakt hastasının ameliyatını gerçekleştirdi.



"İmam Hatipliler Göz Nuru Oluyor" kampanyasıyla daha fazla hastaya ulaşılması hedefleniyor.