İlk Kez Sincar ve Karaçok Dağlarında Pkk- Ypg'ye Hava Harekatı Yankı Uyandırdı

TÜRKİYE'nin ilk kez Irak-Suriye sınır geçiş hattında bulunan Sincar (Şengal) Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karaçok Dağı'ndaki PKK-YPG hedeflerine yönelik hava harekatının yankıları sürüyor. Bombardımanda 5 peşmergenin öldüğünü ve 9 peşmergenin yaralandığını belirten Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, "Peşmergenin Türkiye uçakları tarafından bombalanması kabul edilemez" açıklamasını yaptı ve PKK'nın da Sincar'dan çekilmesini istedi.



Türk Hava Kuvvetleri, Sincar Dağı'nı 'İkinci Kandil' yapmak isteyen PKK ve YPG'nin hedeflerine yönelik gece saat 02.00 sıralarında hava harekatı gerçekleştirdi. Irak- Suriye sınır hattı üzerinde bulunan ve stratejik öneme sahip Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karaçok Dağı'ndaki PKK-YPG hedeflerini bombalayan savaş uçakları üstlerine dönerken, Sincar'daki bombardımanda 5 peşmergenin öldüğü, 9 peşmergenin yaralandığı belirtildi. Hava harekatında, Sincar Dağı'nda bir radyo istasyonu ile çok sayıda PKK- PYD hedefi isabet aldı.



Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonuna konuşan Peşmerge Güçleri Duhok 2. Özel Tugayı Komutanlarından Hekar Amedi, Türk savaş uçaklarının Şincar Dağı'nda bir çok noktayı hedef aldığını söyledi. Saat 02.12 sıralarında başlayan bombardımanla ilgili önceden bilgi sahibi olmadıklarını ileri süren Amedi, kendilerine ait bir noktanın yanı sıra birçok noktanın hedef alındığını anlattı. Amedi, "Bombardımanda 5 peşmerge şehit düştü, 6 peşmerge yaralandı. Can kaybının yanı sıra maddi kaybımız da oldu" dedi. Amedi, yaralı peşmergelerin de Duhok'taki Hastanelere kaldırıldığını da söyledi.



Sincarl Kaymakamı Mehma Halil de Erbil'deki K24 Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Türk savaş uçaklarının hava harekatına bu bölgedeki PKK varlığının neden olduğunu söyledi. Mehma Halil, şunları söyledi:



"Sorunun bu aşamaya gelmesinin sorumlusu PKK'dır. PKK yasalara uymuyor. Kendilerini defalarca uyardık. Şengal'in (Sincar) kendileri için bir faaliyet alanı olmadığını söyledik, uymadılar. Halk tedirgin canı tehlike altında. Şimdi ise bir kez daha bombalandı ve maalesef Şengal'i kurtaran Peşmerge de bombardımanda şehit oldu. Bölge halkı zor durumda. Şengal'de gergin bir hava var, Şengal'e dönmeye isteği de kalmadı."



KARAÇOK DAĞI'NDA YPG VURULDU



Hava harekatında, Mardin'in Derik İlçesi karşısında bulunan Karaçok Dağı'ndaki PKK ve YPG hedefleri de vuruldu.



Kürt internet sitelerinde yer alan haberlerde Karaçok Dağı'nda YPG'nin komuta merkezinin de aralarında bulunduğu hedeflerin isabet aldığı ve ölünler olduğu kaydedildi. Bu haberlerde, YPG yetkililerinin kayıplarla ilgili daha sonra açıklama yapacağı yer aldı.



PEŞMERGE BAKANLIĞI AÇIKLAMASI



Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının gerçekleştirdiği harekatla ilgili açıklamasında, sorunun PKK'nın bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtti. Açıklama şöyle:



"25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Şengal Dağı ve çevresinde Türkiye'ye ait savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman sonucu 5 peşmerge şehit düştü, 9 peşmerge de yaralandı. Peşmergelerin şehit düşmesi ve yaralanması büyük üzüntü kaynağıdır. Peşmergenin Türkiye uçakları tarafından bombalanması kabul edilemez. Bu sorunların tamamen, PKK'nın bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtmek gerekir. Onların orada bulunması, bölge halkı ve Kürdistan Bölgesi için baş ağrıtmaktadır. Herkes tarafından defalarca Şengal Dağı'nı boşaltılmaları talep edildiği halde PKK kimseyi dinlememiştir. Buradan bir kez daha PKK güçlerinin sorunların daha da derinleşip istikrarsızlığa sebebiyet vermemelerini, bölge halkının dönmesine izin vermelerini, Şengal Dağı ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz."



- Diyarbakır