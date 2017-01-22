TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



Hisarcıklıoğlu, mesajında Cavcav'ın Türk spor ve iş dünyası için önemli bir isim olduğunu belirterek, kaybından duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.



"İlhan Cavcav, Türk spor ve iş dünyasında önemli izler bıraktı." ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, Cavcav'ın katkılarının asla unutulmayacağını bildirdi.



Türk spor ve iş dünyasının dev çınarı Cavcav'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Samimiyeti ve yol göstericiliğiyle herkesin İlhan Ağabeyi olan Sayın Cavcav, daha çok spor dünyasındaki başarılı çalışmalarıyla, hizmetleriyle herkes tarafından tanınsa da iş dünyasındaki yatırımlarıyla çok kişiye iş imkanı sağlamış, ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunmuş değerli bir isimdir. Onun bıraktığı izler her zaman hatırlanacaktır.



Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Gençlerbirliği Spor Kulübüne, Türk spor ve iş alemine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."