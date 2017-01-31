İlhan Cavcav'a 'Bu Kalp Seni Unutur Mu' Klibi

Vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın protokol ve stadyum içerisinde bulunan odasındaki koltuğu çiçeklerle süslendi.Bugün saat 13.30'da başlayacak karşılaşma öncesi stadın tüm giriş kapılarında mevlüt şekeri dağıtılacak. Cavcav'ın hayatı ile ilgili hazırlanan bir görsel, stat skorbordundan taraftarlara izlettirilecek.Maçtan Önce bu kalp seni unuturmu şarkısı ile sinevizyon gösterisi yapıldı. İlhan Cavcav'ın Maskespor ile başlayan futbol hayatından bölümler yayınlandı. Futbolcular sahaya "gençler yaşlanır Cavcav Ölmez" yazılı siyah forma ile çıktılar. Cavcav'ın Ankara 19 Mayıs stadyumu protokol tribünündeki koltuğuna resmi ve kulüp atkısı ile karanfiller konuldu.