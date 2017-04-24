Ilgın'da Uyuşturucu Operasyonu

Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ilgın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Camiatik Mahallesi, Otogar civarında 42 P 2641 plakalı otomobili durdurdu.





Otomobilde yapılan aramada satışa hazır bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.





Gözaltına alınan şüpheli E.İ. (23), sağlık kontrolünden sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





Öte yandan Ayvatdede Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yine şüphe üzerine 21 FN 383 plakalı otomobil durduruldu.





Araçta ve şüpheli üzerinde yapılan aramada paketler içine sarılmış esrar ele geçirildi.





Gözaltına alınan B.D. emniyete götürüldü.