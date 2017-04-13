İlgi Büyük 10 Günde 10 Milyon İzlenme!

Dijital platformda yayınlanarak sektöre yenilik getiren Fi, izleyenlerden tam not aldı. 10 günde 10 milyon izlenmeye ulaşan dizinin yeni bölümleri şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Dizinin yayına girmesinin ardından ilk 3 bölümü izleyenlerin en çok sorduğu soru "Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak" oldu. Fi'nin merakla beklenen 3 yeni bölümü 21 Nisan'da izleyicisiyle buluşacak.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonat gibi başarılı oyuncaların paylaştığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı'nın kaleme aldığı Fi'nin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal oturuyor.