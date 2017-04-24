Ilgaz'da Kayak Merkezinde Nisan Karı 10 Santimi Buldu

Doğal güzellikleriyle ünlü Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte 10 cm kar yağdı.



Ilgaz Dağı'nın eteklerinde tatil sevenlerin kış boyu yoğun ilgi gösterdiği Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne dün ve bu gece yağan kar yağışı adete seyirlik görüntülere sahne oldu. Kayak sezonunun kapanmasıyla ziyaretçileri azalan merkeze tatil severler doğa güzelliklerini görmek için gelirken ziyaretçiler bu eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. - ÇANKIRI