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İEİS: Piyasada İlaçların Bulunamadığı Yönündeki Haberler Asılsız
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İEİS: Piyasada İlaçların Bulunamadığı Yönündeki Haberler Asılsız

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, üyelerinin tamamının depolara ilaç sevkiyatını aksatmadan devam ettirdiğini açıkladı.

İEİS: Piyasada İlaçların Bulunamadığı Yönündeki Haberler Asılsız

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, piyasada ilaçların bulunamadığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

İlaç zammı haberlerinden sonra özellikle son 1 hafta içinde Türkiye genelinden eczanelerden gelen bildirimler hakkında Türk Eczacıları Birliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"ECZACININ HASTASIYLA CEBİ ARASINDA TERCİH YAPMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"Piyasaya sürümü yavaşlatılan ilaçların arasında; antibiyotikler, ağrı kesici ve analjezikler, öksürük şurupları, tansiyon ilaçları, astım ilaçları bulunmaktadır. Herhangi bir ilacı stok yaparak çalışma imkânı bulunmayan eczacılarımız da hastaları ne yazık ki ilaç elimizde yok, diyerek elleri boş geri göndermek zorunda kalmaktadırlar. Ancak sonuçta ilacı hastaya ulaştıramayan eczacı olduğu için hastalarla eczacılarımız yine karşı karşıya kalmaktadır. Oysa Hipokrat yemini etmiş ve kamu hizmeti veren bir eczacının hastası ile cebi arasında tercih yapması söz konusu dahi olamaz.

"KİMSENİN HASTALARI İLAÇSIZ BIRAKMA HAKKI YOKTUR"

Şunu çok net belirtmeliyiz ki; ne ilaç üreticilerinin, ne de özel depoların, kimsenin hastalarımızı ilaçsız bırakmaya hakkı yoktur. Eczaneye ilaç tedariği zincirini kesintiye uğratanlar bilmelidir ki, ilaçların yüzde 90'ı reçete ile ve sosyal güvenceli hastaya verilmektedir, bu ilaçları 20 Şubat'tan sonra hastaya verme gibi bir ihtimal yoktur. İlaç, talep elastikiyeti olan bir ürün değildir. Hasta ilacımı 20 Şubat'tan sonra alayım demeyecektir."

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