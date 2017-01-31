İkinci Elin En Değerli Markaları!

Pek çok alıcı, yeni bir araba seçerken ikinci el satış değerini de düşünüyor. Kelley Blue Book, En İyi Tekrar Satış Değeri Ödülleri'nin (Best Resale Value Awards) kazananlarını açıkladı. Eğer piyasa ile ilgileniyorsanız, bu araçlara dikkat etmekte fayda olabilir.



Toyota, daha önce 2014 yılında aldığı ödülü tekrar kazanarak En İyi Tekrar Satış Değeri Markası ödülünü aldı. Porsche ise ilk defa En İyi Tekrar Satış Değeri Lüks Markası ödülünü aldı. General Motors, Honda ve Subaru da farklı modellerinin ödüller kazanmaları ile oldukça başarılı bir performans sergilediler.



Ayrıca KBB, en iyi tekrar satış değerine sahip 10 aracı da listeledi ve bunların neredeyse tamamı kamyonetlerden oluşmakta. Chevrolet Colorado ve Silverado bu listenin içerisinde GMC Canyon ve Sierra'nın yanında bulunmakta. Jeep Wrangler ve üç farklı Toyota kamyonet de bu listede yer almakta: 4Runner, Tacoma ve Tundra. Honda Ridgeline bile listede yer almakta. Listedeki tek otomobil ise Subaru WRX olarak gözükmekte.



KBB'nin En İyi Tekrar Satış Ödülleri, kendi araç değerleri tahminlerine göre yapılmakta. Bir grup analist, istatistik modellerinden ortaya çıkartılan bu sayıları bir araya getiriyorlar. Az satılan araçlar ve 60.000 doların üzerinde değere sahip olan araçlar listede yer almıyor ancak bu değerli araçlar, Lüks ve Yüksek Performans gibi bazı kategorilerde kendilerine yer bulabiliyor...