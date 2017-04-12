İkinci El İthal Araç Düzenlemesi

Yurt dışından ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkmasından dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılan araçların sahiplerine iadesinin önü açıldı. Söz konusu araçların ilk edinimi serbest dolaşıma girişte gerçekleşmişse aracın ithalatında ödenen ÖTV tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen ÖTV tutarı esas alınarak hesaplanan yüzde 25'lik tutar ödenirse tedbir kaldırılacak.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının, Gümrük Kanununa Göre Mülki·yeti·n Kamuya Geçirilmesi Kararı Veri·len Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Gümrük Kanunu gereği el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış araçları kapsayan yönetmelikle, söz konusu araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Buna göre, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarının iadesiyle ilgili düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz 2017'ye kadar kararı veren gümrük idaresine dilekçeyle başvuruda bulunabilecek.



İnceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31 Temmuz'a kadar tamamlanması halinde kabul edilecek. Aracın tasfiyesi tamamlanmışsa başvuru reddedilecek. Kanun kapsamına giren araçların tasfiye işlemleri, 31 Temmuz'a kadar durduruldu.



ÖTV'nin yüzde 25'i ödenecek



İlk iktisabın (edinim) serbest dolaşıma girişte gerçekleşmesi halinde aracın ithalatında ödenen ÖTV tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen ÖTV tutarı esas alınarak hesaplanan yüzde 25'lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince posta, elektronik posta, faks ve benzeri iletişim yollarıyla bildirilecek.



Ödeme, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılacak. Ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli işlemler gerçekleştirilerek, araç sahibine iade edilecek. Derdest davalarda, aracın iade edildiği bilgisi gümrük idaresince ilgili mahkemeye iletilecek.



Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için başvuru sahibinden yıllık 250 lira alınacak. Aracın kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için belirtilen miktar esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılacak. Bu hesaplamada bir aydan az olan süreler tam ay olarak kabul edilecek.



Kendisi beyan eden ÖTV'nin yüzde 15'ini ödeyecek



Yönetmelikte, 27 Ocak 2017'den önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla ilgili de düzenleme yer aldı. Buna göre, Gümrük Kanunu kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce, süresi içinde gümrük idarelerine kendiliğinden bildirilmesi durumunda belirlenen oran yüzde 15 olarak uygulanacak. Ödeme süresi içinde araca el konulmayacak ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmeyecek.



Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan gümrük idareleriyle ilgili tereddütleri gidermeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, vergi daireleriyle ilgili tereddütleri gidermeye de Maliye Bakanlığı yetkili olacak.



Başvuru, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olursa, bu kanun hükümlerine göre işlem yapılacak.