İki Sezon Önce 4. Lig'de Oynayan Kerem Demirbay, Almanya'da Beğeni Topluyor

Almanya'da 2014-15 sezonunda 4. ligde yer alan Kaiserslautern'in B takımında forma giyen Kerem, kariyerinde büyük çıkış yaşayarak kısa süre içinde Bundesliga'nın yıldız adayları arasına adını yazdırdı.

Genç teknik adam Julian Nagelsmann yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim'ın başarısında önemli pay sahibi olan futbolcular arasında yer alan Kerem Demirbay, takımının 4 puan topladığı son 2 lig maçında 3 kez ağları sarstı.

takimini gol ve asİstlerİyle taşiyor

Bundesliga'nın 29. haftasında Hoffenheim'ın konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 5-3 mağlup ettiği maçta iki gol atarak üç puanın kazanılmasında başrolü oynayan 23 yaşındaki futbolcu, geçen hafta ise takımının Köln ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelede de fileleri havalandırdı.

Son beraberliğin ardından ligde 55 puanla 4. sırada yer alan Hoffenheim gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele etmeyi garantilerken, Türk futbolcu ise orta sahada görev almasına rağmen 24 lig maçında 6 gol attı ve 9 asistlik performansıyla öne çıktı.

mİllİ takim tercİhİnİ henüz yapmadi

Tekniği ve isabetli son vuruşlarıyla her geçen gün performansını yükselten Kerem, alt yaş kategorilerinde Türkiye'nin formasını giymesine rağmen A milli takımlar düzeyinde ise henüz tercihini yapmadı.

Almanya'nın Ruhr bölgesindeki Herten kentinde 3 Temmuz 1993 tarihinde gurbetçi̇ bi̇r ai̇leni̇n çocuğu olarak dünyaya gelen Kerem Demirbay, futbola 1999'da Schalke 04 altyapısında başladı.

Ahmet Dursun, Hamit Altıntop, Halil Altıntop, İshak Doğan ve Yıldıray Baştürk gibi yetiştirdiği gurbetçi oyuncularla bilinen Wattenscheid 09'da altyapı eğitimine devam eden Kerem'in yüksek teknik özellikleri nedeniyle Borussia Dortmund tarafından keşfedilmesi uzun sürmedi.

klopp'un favorİlerİ arasindaydi

Borussia Dortmund'un alt yaş grubu takımlarında 2011'de forma giymesinin ardından performansıyla kısa sürede sivrilen Türk oyuncu, sarı-siyahlı ekipte o dönem teknik direktörlük görevini üstlenen Jurgen Klopp'un en beğendiği oyuncular arasında yer aldı. Alman teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından geleceğine ilişkin hedeflerini değiştiren Kerem Demirbay, 2013'te Hamburg ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alman temsilcisinin B takımında 2013-14 sezonunda forma giyen Demirbay, yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen A takıma yükselme başarısı gösterdi ve ilk Bundesliga maçına Wolfsburg karşısında çıktı.

İkİ sezon önce 4. lİg'de oynuyordu

İkinci lig ekiplerinden Kaiserslautern'e 2014-2015 sezonunda kiralanan Kerem, Alman temsilcisinin 4. ligde mücadele eden B takımında birkaç maçta görev aldı. Performansıyla kendini kanıtlamasının ardından A takıma yükselerek Kaiserslautern formasıyla sezon boyunca 18 maçta ilk 11'de görev alan gurbetçi futbolcunun takımı, play-off'larda elenerek Bundesliga'ya çıkmayı kıl payı kaçırdı.

Hamburg tarafından sonraki sezon bu kez 2. lig temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Kerem Demirbay, 22 maçta 10 kez ağları sarstı ve takımının ligde kalmasında başrolü oynadı.

Bu performanslarının ardından Hoffenheim, sezon başında Hamburg'a 1,7 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Türk oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.