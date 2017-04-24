İki Kişinin Öldüğü Kazanın Sorumlusuna 165 Bin Dolar Ceza

Yeni Zelanda'da, iki kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı kazada suçlu bulunan ABD'li kalp cerrahı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlara toplamda 165 bin ABD doları tazminat ödemeye mahkum edildi.



Radio New Zealand'da (RNZ) yer alan habere göre, Nelson Bölge Mahkemesinde görülen davada, 61 yaşındaki ABD'li kalp cerrahı Kenneth Michael Wolnak, dikkatsiz araç kullanmaktan suçlu bulundu.



Yargıç Richard Russell, Wolnak'ın, ölümüne sebep olduğu iki kişinin yakınları ile yaralanan iki kişiye toplamda 165 bin ABD doları tazminat ödemesine karar verdi.



Russell, cezanın bu alandaki en yüksek cezalardan biri olduğunu kaydetti.



Kararın ardından RNZ'ye konuşan Wolnak, kazayı "korkunç bir hata" olarak nitelendirdi.



Nelson bölgesindeki sahil yolunda, şubat ayında, U dönüşü sırasında kaza yapan Wolnak, iki kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.