'İki Aile' Dizisinin Efe'si Doğaç Yıldız Büyüdü

Başrollerini Emre Kınay ve İclal Aydın'ın oynadığı 'İki Aile' dizisi yayınlandığı dönemde televizyon dünyasına damga vurmuştu. Dizinin çocuk oyuncularından Doğaç Yıldız, büyüdü. Şimdi çok yakışıklı bir genç oldu.

Oyunculuğu bırakmayan Yıldız eğitimini aldı ve yoluna devam ediyorOyunculuğa ilk adımını sekiz yaşında, İsviçre'den gelen bir Türk yönetmenin orta metraj filmiyle atan, son zamanların yükselen ismi Doğaç Yıldız, bu aralar Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Şehzade Kasım rolüyle konuşuluyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü mezunu olan yakışıklı oyuncuyu ekranlarda ilk görüşümüz ise henüz 15 yaşındayken, İki Aile dizisi ile olmuştu. Şimdilerde 25 yaşında olan Doğaç'ın, annesinin ve babasının da oyuncu olması tiyatro kulislerinde bir sürü önemli oyuncuyla iç içe büyümesine neden olmuş. Şimdilerde 25 yaşında olan Doğaç'ın, annesinin ve babasının da oyuncu olması tiyatro kulislerinde bir sürü önemli oyuncuyla iç içe büyümesine neden olmuş. Pek çok tiyatro oyunu ve Kar adlı bir sinema filmi bulunan genç oyuncunun gelecek projeleri hayranları tarafından merakla bekleniyor. Genç oyuncu aynı zamanda fanatik bir Beşiktaşlı.