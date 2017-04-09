Ikby'nin Bağımsızlık Referandumu Hazırlığı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "bağımsızlık referandum u" meselesini görüşmek üzere Erbil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ile bir araya geldi.



Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda düzenlenen, Barzani'nin yönettiği toplantıya IKBY hükümet kabinesi ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) ortak heyeti de katıldı.



Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan KDP Politbüro Üyesi Roj Nuri Şaweys, görüşmenin detaylarına ilişkin şunları söyledi:



"Toplantıda çok açık ve ciddi bir şekilde bu yıl yapılacak bağımsızlık referandum u ele alınıp, nasıl yapılabileceği üzerinde durduk. Referandum kararının herhangi bir taraf veya güç bağlantılı olmadığını sadece, IKBY halkını ilgilendirdiğini ilettik. Referandumda halkımıza Kürdistan'ın bağımsızlığı için evet mi yoksa hayır mı sorusunu yönelteceğimizi söyledik."



Referandum sonrası süreç hakkında da bilgi veren Şaweys, "Referandum sonucuna göre hareket edeceğiz. Toplantıda misafirlerimize, adımların ne olduğuna dair bilgiler verdik. Birinci adımımızda referandum sonucunun en iyi şekilde hayata geçirilmesi için Irak merkezi hükümetiyle diyaloğa gireceğiz." diye konuştu.



-Kerkük'ün durumu



Gazetecilerin, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki tartışmalı bölgeler arasında yer alan Kerkük kentinin bağımsızlık referandum una katılıp katılmayacağı sorusu üzerine ise Şaweys, şunları kaydetti:



"Tartışmalı bölgelerin kaderini tayin edecek 140. madde yaklaşık 10 yıldır yürürlüğe girmedi. DEAŞ'ın Kerkük'e saldırısı öncesi ve sonrasında da bu konuya ilişkin ciddi bir adımın atılmadığını gördük. Kürtler olarak artık bu maddenin uygulanıp uygulanmayacağını beklememiz gerektiği kanaatindeyim. Referandum yapılması zaten bunun uygulanmaya konulması demektir. Tartışmalı bölgelerdeki vatandaşlar (IKBY'nin) referandum una katılmak istiyorlarsa buna itiraz edemeyiz. Bildiğiniz üzere Kerkük İl Meclisi de yapılacak bağımsızlık referandum una katılma talebinde bulundular ve biz de olumlu karşıladık. Bu da onların doğal hakkıdır."