İhracatçı, Rusya ile Düzelen İlişkilerden Umutlu

Türkiye'nin Rusya'ya yakın olan önemli limanlarından Zonguldak Limanı'ndaki ihracatçı firmalar, Rusya ile düzelen ilişkilerin ardından 2017 yılından umutlu olduklarını ifade ettiler.



Türkiye'nin Rusya'ya ait savaş uçağını sınır ihlali gerekçesiyle düşürmesinin ardından başlayan gerginlik Türkiye'nin Rusya'ya açılan kapısı olan Zonguldak Limanı'na da önemli ölçüde yansımıştı. Gemilerinin Rusya'da sıkı denetim altında olduğunu ifade eden gümrük firmaları, Rusya ile olan ilişkilerin düzelmesinin ardından endişeli günlerini geride bıraktılar.



Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerin her geçen gün artmasının ardından ihracatçıların da yüzü gülmeye başladı. Tarım ve turizm sektöründen 2017 yılında umutlu olduklarını ifade eden Ulaş Müşavirlik Firması sahibi Mustafa Çakır, "Rusya ile olan ilişkilerimiz açısından son dönemlerde Cumhurbaşkanımızın nezdinde, girişimleri sonucunda Rusya ile olan o olumsuz yaşanmaması gereken olay düzeltildi. Bu süreçte tarım sektörümüze ve turizm sektörüne büyük bir zararı tabii ki oldu ama son gelişmekte olan olaylar neticesinde karşılıklı seferlerin düzene girmesi, tarım ürünlerindeki kalkan yasaklar, güzel gelişmeler gösterdi. Bunu hissetmeye başladık. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. 2017 yılında turizm ve tarım sektörü açısından güzel şeyler olacağına inanıyorum" dedi.



"2016 senesi zor bir yıl oldu"



2016 yılında zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Mustafa Çakır, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra halkın birbirine kenetlendiğine dikkat çekti. Toplumsal ve ekonomik saldırılara rağmen yatırımın süreceğini ifade eden Çakır, şöyle devam etti:



"2016 senesinde dış ticaretle uğraştığımız için bizim göstergemiz ülke göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ne yazık ki 2016 senesi ülke olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçti. Ama burada sevindirici olan olay şunu gördük ki millet olarak çok iyi kenetlendik. Bunu dünyaya da gösterdik. Ekonomiksel anlamda sadece Türkiye'nin sıkıntısı olarak değerlendirilmemeli. Malum Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılar, dünyada yaşanan sıkıntılar, Amerika'daki seçim süreci ne yazık ki dünya içinde bir sıkıntı oldu. Ekonomiksel anlamda, dış ticaret anlamda bir düşüş oldu ama bu moral bozucu değil. Çünkü her inişin bir çıkışı vardır. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Hükumetimizin uygulamış olduğu destekleyici politikalar, teşvikler de bunun göstergesidir. 2017 senesinden beklentilerimize gelince terörün ne yazık ki hem dış güçler olsun, hem içeridekiler olsun terör örgütünün maalesef amaçları arasında toplumda korku oluşturmak değil, terör örgütünün amaçları toplumsaldır. Ekonomiktir, düzeni bozma üzerine kurulmuştur. Burada şunu başaramazlar. Bombayla, saldırılarla, patlatmayla bunu başaramazlar. Türkiye'de her vatandaş birer asker, birer polistir. Şehitlik mertebesinde olan bir toplumuz. Bu yüzden bizi bölemezler. Bunu da başaramayacaklarını anladılar. Geriye siyasal, toplumsal, ekonomiksel olarak saldırılar var. Ekonomik olarak durmak yok yola devam. Doların inişleri çıkışları, bunların hepsi birer dış güçlerin, psikolojik unsurların baskısıdır. Ben yatırım diyorum. Bu konudaki çalışmalarımı sürdürüyorum. Ülke olarak millet olarak, bunu da başaracağımıza inanıyorum." - ZONGULDAK