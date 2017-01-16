İhlas Holding Çalışanlarından Türk Kızılayı'na Kan Bağışı

İhlas Holding çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak destek verdi.



İhlas Holding çalışanları Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek verdi. Çalışanlar, İhlas Holding Merkez Binası'nda kurulan kan verme merkezine başvuruda bulunarak kan bağışında bulundu. Anket formunu dolduran çalışanlarla mülakat yapılıp kan vermeye uygun olanlardan kan alımı gerçekleştirildi. Kan veren çalışanlara bir süre sedye üzerinde bekletildikten sonra soda ve bisküvi ikramı verildi. Ardından çalışanlar mesailerine devam etti. İhlas Holding Binası'nda kurulan Türk Kızılayı'nın kan verme merkezi 17 Ocak tarihine kadar mesai saatlerine kadar açık olarak kan alım işlemine devam edecek.



"Uzmanlar 6 ay da bir kan verilmesini söylüyor"



Daha önce hiç kan vermediğini belirten İhlas Haber Ajansı (İHA) personeli Ali Canberk Özbuğutu, "İhtiyacı olanlara kan vermek önemli bir olay. İnsanın kendi sağlığı için de kan vermek önemli. Uzmanlar 6 ayda bir kan verilmesini söylüyor ama uygulamaya baktığımız zaman bunun gerçekleşmediğini herkes biliyor. Artık önümüzdeki zaman diliminde bu durumun üzerine gitmemiz gerekiyor. Ekip arkadaşlarım ve holding çalışanları olarak Türk Kızılayı'na destek veriyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu tarz çalışmaların devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.



"İnsanlara yardım etmekten mutluluk duyuyoruz"



İHA çalışanı Ertan Eryılmaz ise, "İhtiyacı olan insanlara yardım etmekten mutluluk duyuyoruz. Herkesin kan vermesi gerektiğini düşünüyorum. İhlas Holding çalışanları olarak Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum, bütün çalışan arkadaşlarımı kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL