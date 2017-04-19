İhlas Ev Aletleri Arge Merkezi Olarak Tescillendi

Çeyrek asırdır Türkiye'deki üretimine başarılı bir şekilde devam eden İhlas Ev Aletleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 436'ncı Ar-Ge merkezi olarak tescillendi.



Laboratuvar, test ve tasarım birimleri olmak üzere toplam 840 metrekare alana sahip olan İhlas Ev Aletleri, ürettiği projeleriyle Türkiye'deki 436'ncı Ar-Ge merkezi oldu. Konuyla ilgili olarak görüşlerini bildiren İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber, öncelikli olarak AR-GE Merkezi olmak için gereken şartlara değinerek, "Tabi ki bu tescili alabilmek için zor bir süreçten geçiliyor. Burada personelin yansıra, mekan, kullandığınız cihaz ve teçhizatınızın yeterli olması gerekiyor. Yapacağınız projelerin hepsinin bilimsel projeler olması lazım. TÜBİTAK destekli ya da TÜBİTAK desteğine layık olabilecek çalışmaların olmalı. Üniversite ve sanayi iş birliğinin olabildiğince çok sıkı ve ilerlemiş durumda olması lazım. Üniversitelerde yüksek lisans ya da doktora yapan öğrencilere sahip olmanız ve yetiştirmeniz aynı zamanda da onların üzerinden projeler yapmanız ve değişik uluslararası makaleler yazmanız gerekmekte" dedi.



Bununla birlikte kendi AR-GE merkezlerinin bütün donanımlara sahip olduğunu da vurgulayan Dr. Ömer Kamber, "Zaten AR-GE merkezi olabilmeniz için en az 15 tane teknik personele ihtiyacınız var. Biz 20 kişi ile başladık bu işe. Şuanda da 860 metrekarelik bir AR-GE merkezine sahibiz. Gelecek sene de 1200 metrekareye kadar çıkaracağız. Dolayısıyla bizim teknik personelimizin içerisinde yüksek lisans yapanlar, yüksek lisansa hazırlananlar, üniversite-sanayi işbirliklerimiz, birçok uluslararası yayınımız, ulusal patentlerimiz ve tasarım tescillerimiz mevcut. Bunun yansıra yaptığımız birçok TÜBİTAK projemiz var. Bu projelerin de bilimsel yanı olması gerekiyor. Biz bu bilimsel yanı yakaladık ve devam da ettireceğiz" şeklinde konuştu.



"Birçok kurumla işbirliği içinde çalışıyoruz"



AR-GE merkezi kapsamında birçok kurumla işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyen Dr. Ömer Kamber, "Malumunuz birçok standart kuruluş var. Standart kuruluşlarla gerekli çalışmayı yaptığımız gibi ayrıca Türkiye'deki birçok üniversite ile de işbirliklerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. O üniversitelere öğrenci gönderip, master ve doktora yaptırıyoruz ve beraber projeler geliştiriyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden tutun da Marmara Üniversitesi'ne kadar birçok üniversite ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"İlerleyen zamanlarda ARGE çalışmalarına daha fazla bütçe ayıracağız"



"Şuanda yıllık bütçemizin yüzde üçü civarında bir bütçe ile yola çıktık" diyen Kamber sözlerine şu şekilde devam etti; "Tabi bundan sonra ki hedeflerimiz doğrultusunda bu bütçeyi biraz daha arttıracağız. 2018 yılında yüzde üç buçuk civarı bir bütçe ayırmayı planlıyoruz. Bu kadarlık bir bütçe ile yola çıkarsanız zaten ARGE merkeziniz sizi bir yerlere taşıyor. İlerleyen zamanda AR-GE merkezimizi biraz daha büyüteceğiz. 12 tane proje ile başladık, bu projelerin sayısını ve personel adedini de aynı şekilde arttırmayı düşünüyoruz. Böylelikle daha fazla bilim adamı ile çalışmış olacağız. Üniversiteler ile birlikte sanayi işbirliklerimizi arttıracağız. Üniversitelerde yapacak sempozyumlarımızı şimdiden ayarladık. Bu doğrultuda seminerler verip öğrenciler yetiştireceğiz. Kendimize ve ülkemize yararlı mühendisler yetiştirip çok güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum."



"ARGE Merkezlerinin çoğalması bilimsel olarak olumlu bir gelişme"



Son olarak ARGE merkezlerinin sayı olarak artmasının ülke için çok olumlu bir gelişme olacağını söyleyen Dr Ömer Kamber, "Öncelikli olarak AR-GE merkezi elemanlarınızın akademik kariyer yapması öngörüsü içerisinde olmanız lazım. AR-GE merkezi Türkiye'de çoğaldıkça master ve doktora yapan personel çoğalacak ve bununla beraber yapılan ürünlerin kalitesi otomatik olarak artmış olacak. Yapılan ürünlerin inovatif ürün olma özelliği taşıması gerekiyor. Yapılan ürünler aynı zamanda müşterilerin isteklerine hitap ediyor. Dolaysıyla bir ülkede AR-GE merkezinin çoğalması hem kalifiye eleman, hem kalite, hem de bilimsel çalışmaların artması anlamında çok önemli bir konu" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL