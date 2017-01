Iğdır'dan Halepliler'e Yardım

Iğdır'da sivil toplum kuruluşları, Halep için yardım kampanyası düzenledi.



Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü, Iğdır İHH ve Memur-Sen tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanılan 64 bin 130 liralık yardımı Halepliler için un, battaniye ve çadır alınmak üzere açılan hesaba yatırıldı.



Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, gazetecilere yaptığı açıklamada, milyonlarca Suriyelinin 6 yıldır ya ülke içinde ya da başka ülkelerde hiç tanımadıkları insanların vicdanlarına ve merhametlerine sığınmış durumda olduklarını söyledi.



Suriye'de bir şekilde hayatta kalan insanların ise açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Alpman, şunları söyledi:



"Savaş her yerde olduğu gibi Suriye'de de acımasız. Ardında yetimler ve yoksullar bırakıyor. En can yakanı da parçalanmış minik bedenler. Çocuklar ölüyor ve içimiz gidiyor, canımız yanıyor. Biz, Suriye'yi kendi topraklarımızdan ayrı görmüyoruz. Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi, Bağdat'ı kendi topraklarımızdan ayrı görmediğimiz gibi. Biz, en başından beri savaşın yaralarını sarmanın, Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmanın, acılarını paylaşmanın ve bu acımasız savaşı bitirmenin gayretinde olduk. Bu gayretimizi her zaman sürdüreceğiz."