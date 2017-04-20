Iğdır Asırlık, Kıjik Mezrası'nda Yıkım Köylüleri Ağlattı

Iğdır'ın merkez Suveren Köyü'ne bağlı asırlık Kıjik Mezrası'ndaki 24 ev ile ahır, Erhacı Köyü'nün merasına kurulduğu gerekçesiyle icra marifetiyle yıkıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri ile gerçekleştirilen yıkım sırasında köylüler, doğup büyüdükleri evlerin yerle bir edilmesini gözyaşları arasında izledi. Mezra halkı gidecek yerleri olmadığı için geceyi dışarıda geçirdi. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Suveren Köyü'nün 240 nüfuslu Kıjik Mezrası'nın, Erhacı Köyü'ne ait meraya kurulduğu iddiası ile dava açıldı. Erhacı köylülerinin 2004 yılında Iğdır 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı davada verilen yıkım kararını Yargıtay 14'üncü Hukuk Mahkemesi oy birliğiyle onadı. Bunun üzerine Kıjik Mezrasına geçen ay giden Jandarma, kararı köy halkına tebliğ etti ve 19 Nisan'a kadar evlerini boşaltmalarını istedi.



Verilen sürenin dolması üzerine 19 Nisan günü mezraya önce askeri cemselerle jandarmalar gitti. Jandarma, evleri boşalttı ve yapılarla aileler arasında barikat kurdu. Ardından gelen iş makineleri, 24 ev ile ahırı yerle bir etti. Hatıralarla dolu yuvalarının yıkılması, en çok kadınları etkiledi. "Yıkmayın yuvamızı" diye yalvaran kadınlar ve çocuklar, kararlı tavır karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kadınlar ve çocuklar bir kaç dakika içinde yerle bir olan evlerinin tozu altına kaldı.



'ATLA İNEKLE BİZİ KİM MİSAFİR EDER?'



Kısa sürede binbir zahmet ve umutla yaptıkları evleri yıkılan köylülerden Mehmet İnan duygularını şöyle dile getirdi:



"Dedelerimiz mezraya yerleşmiş. Biz de burada doğduk ve 100 yılı aşkın süredir burada yaşıyoruz. Günümüzde göçmenlere ev tahsis edilirken, bizim yerimizi yurdumuzu yıktılar ama yer göstermediler. Ortada kaldık. Gidecek yerimiz yok. Şehirde akrabalarımız var ama bizi atla, inekle, koyunla köpekle kim misafir eder?"



'KALACAĞIMIZ ÇADIR BİLE VERİLMEDİ'



Haksızlığa uğramalarına karşın mahkemenin kararını saygı ile karşıladıklarını ve hiçbir güçlük çıkarmadan mezrada yıkımın gerçekleştirildiğini belirten Kıjik mezrasından Ali Abakay da, şunları söyledi:



"Evlerimizi yıkmaya gelenlere karşı koymadık. Bize bir yer gösterilse evlerimizi kendi elimizle yıkar teslim ederdik. Ama bize büyük bir haksızlık yapıldı. Bizi yerimizden, yurdumuzdan edildik. Ama bu çoluk, çocuk ne olacak? Geceleri kalacağımız bir çadır bile verilmedi. Devlet şimdi de diyor ki senin yıkılan kapı, pencere ve ağaçların hepsini toplayıp götüreceğim. Neden bizim evimizin sacını, kapı ve penceresini götürüyorlar. Biz bu yıkılan malzemelerimizi belki hurdacıya vereceğiz. Belki kapı pencereler bize lazım."



ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN SİTEMİ



Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Senem Argıç ise yaşadıklarını hayatı boyunca unutmayacağını belirtti. Yıkım sırasında gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Senem Argıç, "Hep evimiz yıkılacak diye korkuyorduk o da oldu. Erhacı köylüleri iki yıl önce gelip mezranın elektrik tellerini kesti, direklerini kırarak bizi karanlıkta bıraktı. Ben ve diğer arkadaşlarım yıllarca mum ışığında ders çalıştık. Ama şimdi ders çalışacak bir evimiz bile yok" dedi.