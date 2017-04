İeü 3'üncü Kez Girişimcilik Bayrağı'nı Göndere Çekti

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Bu gençlikte iş var' yarışmasında, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) en fazla girişimci projeyle 'Girişimcilik Bayrağı'nı 3'üncü kez göndere çekti. Toplam 3 bin 706 üniversite öğrencisinin bin 426 projeyle başvurduğu yarışmada, İEÜ'den 235 öğrencinin projeleriyle kazandığı Girişimcilik Bayrağı, İEÜ Balçova Kampüsü'nde dalgalanmaya devam edecek. İEÜ öğrencileri, ödüllerini TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten aldı. Deneyimle tutkuyu buluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Bilecik, girişimciliğin hem bir kültür hem de yaşam yolculuğu olduğunu söyledi.



İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenine TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, akademik personel ve öğrenciler katıldı. TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı'nı bu yıl da almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Prof. Dr. Muğan, bunun tek başına yapılacak bir iş olmadığını vurguladı.



'İŞE İHTİYACIM VAR' DİYEN MEZUN YOK



Üniversiteden yaklaşık 10 bin öğrencinin mezun olduğunu ve şu ana kadar hiç bir öğrencinin iş için kendisine ulaşmadığını dile getiren İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş da şunları söyledi:



"Bizim vizyonumuz sadece bir diploma vermek değil, işe hazır öğrenci yetiştirmek. Öğrencilere, '3- 5 yıl birisinin yanında çalışabilirsiniz ama sonra kendi işinizi kuracaksınız, girişimci olacaksınız' diyoruz. 10 bini aşkın mezunumuz var. Her biri dünyanın farklı noktalarında çalışıyor. Şu ana kadar mezunlarımızdan bana ulaşıp da 'Benim işe ihtiyacım var' diyen olmadı. Hatta bazı branşlarda öğrencilerimi istihdam etmek istiyoruz ancak bulamıyoruz. 1'inci İktisat Kongresi yapıldığı sırada, tüccarlar üniversite kurulsun diye vasiyet etmişlerdir. Üniversitemiz vasiyet sonucu kuruldu. Bu yüzden Atatürk'ün yolunda öğrenciler yetişiyor. Bu bayrağı bize kazandırdıkları için öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."



'GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



TÜSİAD'ın 'Bu gençlikte iş var' projesini 2011 yılında hayata geçirdiğini ve her geçen yıl katılımın arttığını kaydeden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de şöyle konuştu:



"TÜSİAD olarak 2011 yılında başlattığımız 'Bu gençlikte iş var' yarışmasının temelinde, deneyimle tutkuyu buluşturmak var. İş fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençler var, diğer taraftan da deneyimlerini aktarmak, rehberlik etmek isteyen kısım var. 150'den fazla üniversiteden toplam 3 bin 706 üniversite öğrencisi bin 426 projeyle yarışmaya katıldı. Her yıl ilk 3'e giren üniversiteye Girişimcilik Bayrağı veriyoruz. Ekonomi Üniversitesi 3 yıl üst üste ilk 3'e girerek bayrağı dalgalandırmaya hak kazandı. Girişimcilik bayrağı aslında bir sembol. Ama altında biriken sinerji ve ekip çalışmasıyla bu bayrak daha çok TÜSİAD Başkanı eskitir. İzmir Ekonomi Üniversitesi 235 öğrenciyle bu bayrağı aldı. Sizler bir anlamda girişimcilik yolculuğunun bayraktarlığını sembolize ediyorsunuz. Bu bir aşktır. Akademi dünyası ve öğrencilerimiz en kıymetli ortaklarımızdır. Girişimci ruhunuzda Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkacağınıza inanıyorum. Yenilikçi fikirlerinizle girişimciliğin ayaklanacağını inanıyorum. TÜSİAD olarak girişimciliği desteklemeyi sürdüreceğiz."



