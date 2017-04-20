İdman Sonunda Böyle Poz Verdi

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları kritik müsabaka öncesinde hazırlıklarını sürdüren Bordo Mavililer'de hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik Direktör Ersun Yanal planlarını galibiyet üzerine yaparken, tecrübeli ismin forvette tercihni N'Doye'dan yana kullanması bekleniyor. Ayrıca Onur'un yokluğunda sahaya Olcay Şahan kaptan olarak çıkacak.



Rakibin 1 puan önünde olan Bordo Mavililer sahadan galibiyetle ayrılarak aradaki farkı açmak istiyorlar. Antrenman sonrası kulüp fotoğrafçısı Alattin Kazancı'nın objektifine poz veren futbolcular adeta bu zorlu savaşa hazır olduklarını gösterdiler.