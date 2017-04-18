Idam Gelirse 'Onlarca Yıldır Süren' Müzakereler Biter"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de idam cezasının geri gelmesinin "onlarca yıldır süren" müzakerelerin sonlanması anlamına geleceğini söyledi.



Alman Bild Gazetesine açıklamada bulunan Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin, Ankara'nın Avrupa rüyasının bitmesi ve "onlarca yıldır süren" müzakerelerin sonlanması anlamına geleceğini söyledi.



AB'ye katılım konusundaki herhangi bir karar yakın zamanda gündemde olmayacağını belirten Gabriel, Türkiye'nin yakın bir gelecekte AB üyelik beklentisinde olunmasının gerçekçi olmayacağını ifade ederek, Türkiye'nin hangi yöne gideceğine dair kararı kendisinin vereceğini belirtti.



Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını desteklemiyoruz. Türkiye'nin NATO'da kalmasını istiyoruz. Türkiye'yi siyasi izolasyona sürüklemeyi ve Rusya yönüne itmeyi arzu etmiyoruz" açıklamasında bulundu.



(Mehmet Koca/İHA)