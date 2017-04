İçişleri Bakanı Soylu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li kardeşlerim Kılıçdaroğlu sizi yanıltıyor. Kılıçdaroğlu birileriyle iş birliği yapıyor. Kılıçdaroğlu bu ülkenin, bu millet tarafından idare edilmesini istemiyor. 1961 ve 1982 Anayasası'nda bu milletin pranga içerisinde devam etmesini istiyor." dedi.



Bakan Soylu, Akçaabat ilçe merkezinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, dün, Trabzon'da ki temaslarının ardından Ağrı'nın Patnos ilçesine gittiğini anımsattı.



Soylu, "Orada tehditlerle birlikte bizim oyumuzu yüzde 5'e kadar düşürmüşlerdi. Orada dertleşmeye gittim Patnoslu kardeşimlerimle. İp gibi yağmur yağıyordu. Patnos'da aynen böyle burada olduğu gibi yüreği millet ve vatan sevgisiyle dolu insanlar ay yıldızlı bayraklarla Patnos meydanında bizlerle birlikte oldu." diye konuştu.



Milletin en zor zamanlarında dahi hürriyetini ve bağımsızlığını kimseye vermediğine işaret eden Soylu, "Allah'ımıza çok şükürler olsun bu güzel cumhuriyeti hür ve bağımsız yaptılar. Fakat birileri bu toprakları ele geçiremedi diye yeni yöntemler bulmaya çalıştı. Bir taraftan ekonomik krizler, bir taraftan darbeler, bir taraftan da siyasi kaos ve endişelerle on yıllardır birliğimize kast ederek, kardeşi kardeşe düşürerek ekonomimiz üzerinden bu milleti soyup soğana çevirmeye çalışarak, bu ülkeyi ele geçiremediklerinin hıncını bu milletten ve bu topraklardan çıkarmak istediler." ifadesini kullandı.



Bakan Soylu, Türkiye'nin çok sıkıntılar yaşadığına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Özgür, hür ve zengin bir Türkiye'nin, kendi iradesini ortaya koyan bir Türkiye'nin olması için kim uğraş gösterdiyse ya medya ile ya da uluslararası faiz çeteleriyle haddini bildirmeye çalıştılar. Eğer becerememişlerse darbeyle beraber haddini bildirmeye çalıştılar. Bu ülke çok sıkıntılar ve badirelerden geçti. Bu milleti ayağa kaldırmamak, ufkunu geleceğe baktırmamak için sabahtan akşama kadar bu ülkenin üzerine planlar, oyunlar kurdular."



-"Herkes eteğindeki taşı dökecek"



Herkesin istediği şeyi söyleyebileceğini, ancak korku, şiddet ve yalanın olmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, şu görüşlere yer verdi:



"Eksikten münezzeh Cenab-ı Allah'tır. Hepimizin eksiği vardır. Ancak hepimiz şu ay yıldızlı bayraklarla bir şeye talibiz. Biz bu ülke, millet ve vatan için çalışıyoruz. Bizi denize dökeceklere şunu sormak istiyorum. CHP'li kardeşlerim Kılıçdaroğlu sizi yanıltıyor. Kılıçdaroğlu birileriyle iş birliği yapıyor. Kılıçdaroğlu bu ülkenin, bu millet tarafından idare edilmesini istemiyor. 1961 ve 1982 anayasasında bu milletin pranga içerisinde devam etmesini istiyor. CHP'li kardeşlerime söyleyin, biz onlara Murat Karayılan'dan daha mı uzağız? Allah'ınızı severseniz biz PKK'nın terörist başından daha mı uzağız? Bu ne kindir, bu ne öfkedir?"



Soylu, terörle mücadelenin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği hakkında bilgi vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Terörle mücadele sandalye sayısıyla yapılmaz Akçaabat. Sandalye sayın düştüğü zaman terörle mücadelede, kararlılığında, siyasi gücünde zaafiyete düşersen terörle mücadele yapamazsın. Ama evlatlarımız şimdi aslanlar gibi mücadele ediyorlar, şehit oluyorlar. Mağara ve sığınaklara girerken Allah diye giriyor, 'milletim sen merak etme ben senin adına ülkemi muhafaza ediyorum' diyor. Ama 7 Haziran'daki tabloyu siz de ben de iyi biliyoruz. Terörle mücadele siyasi istikrarla, iradeyle, kararla, oradaki evlatlarımızla birlikte olmakla, vatandaşlarımızı iyi anlamakla olur. Güçsüzlükle terörle mücadele olmaz."



-"Dua ediyorum"



İçişleri Bakanı Soylu, her operasyonda görevli güvenlik güçlerine bir şey olmaması için dua ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Çünkü en önemli an o sığınağı bulduklarında ve onlarla karşılaştıkları ilk andır. Ben dua ediyorum, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz dua ediyor. O ilk anda bizim evlatlarımız bir yara almasın istiyoruz. Karşılaştıktan sonra onların işini görmediğimiz daha hiçbir operasyon kalmadı. Ama bilmenizi isterim 7 Haziran'da eğer azınlık hükümeti kurulsaydı… 7 Haziran'dan sonra ne oldu? Hendekler ve çukurlar. Bu çukurlarla bizim evlatlarımız mücadele ettiler mi? Peki o zaman CHP azınlık hükümetini destekleyen PKK'nın sözde partisi bu mücadeleyi ettirir miydi?"



