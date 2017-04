İçinde Dünyanın En Eski Viskisini Barındıran 45 Bin Dolarlık Kol Saati

Dünyanın en eski viskisini içerisinde bulunduran Louis Moinet marka saat 45 bin dolarlık fiyatıyla dudak uçuklatıyor.



Wealth Solutions adlı marka nadir sanatsal parçalarla alkollü içkileri bir araya getirmeye devam ediyor ve ortaya farklı işler çıkartıyor. Saatin içerisine küçük bir içki kapsülü yerleştiren firma, bu şekilde ister içilebilecek ister kola takılabilecek bir konsepti bir arada sunuyor.



İsviçreli bağımsız saat markası Louis Moinet, Wealth Solutions ile birlikte The Whisky Watch'ı çıkartarak dünyanın en eski viskisiyle Louis Moinet marka saati bir araya getiriyor. İçerisinde Old Vatted Glenlivet 1862 etiketli viskiden olan saat görenlerin ilgisini çekiyor.



Dün gece Singapur Yat Show'unda tanıtılan 'The Whisky Watch', markanın daha önceki modellerinin izinden gidiyor ve içerisinde dünyanın en eski konyağından bir damla bulunduran kol saati Armin Strom'lu Cognac Watch ve Peter Speake-Marin'li içinde aynı sistemle rom bulunduran The Rum Watch'ı takip ediyor.



The Whisky Watch (viski saati), Louis Moinet tarafından tasarlanıp üretilmiş. Üç kademeli kadranı ve saat 03: 00'de duran viski kapsülüyle bir hayli gören kol saati, otomatik hareket sağlayan sistemi ve 22 değerli taş işlemesiyle dikkat çekiyor.



40 adet paslanmaz çelikten yapılan versiyonuyla (14,500 dolar) birlikte 10 adet altın versiyonu (45,000 dolar) satışa çıkan modelden sadece 50 adet üretilmiş.