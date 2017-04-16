'İçerde'nin 30. Bölüm Fragmanında Melek, Tüm Gerçekleri Açıklıyor
'İçerde'nin 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Geçen bölümde Melek, Mert'in Umut olduğunu öğrenmişti. Yeni bölümde, Melek, Sarp'a ve Sarp'ın annesi Füsun'a her şeyi söylüyor.
Show TV'nin heyecanlı dizisi 'İçerde'nin 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Melek, Sarp'ın yıllarca aradığı kardeşi Umut'un, Mert olduğunu Sarp'a ve Füsun Hanıma söylüyor.
SONUNDA MERT'İN GERÇEK KİMLİĞİ ÇIKIYOR
Ailesini kaybeden Mert, sonunda gerçek kimliğine kavuşuyor. Tüm gerçeklerin açığa çıkacağı yeni bölüm yarın Show TV'de izleyici ile buluşacak.
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