İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Ölümden Döndü

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sonradan kabullendiği kızı Dilan Çıtak, önceki gece 03.00 sıralarında Okmeydanı'nda trafik kazası geçirdi.

"İNSAN HAYATI SANİYELERE BAĞLIYMIŞ"

Yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarpan Dİlan Çıtak, şöyle dedi: "İnsan hayatı gerçekten saniyelere bağlıymış. Bir an araba hiç durmayacak sandım. Karşıdan araç gelmediği ve kimseye çarpmadığım için şükrediyorum."

Tatlıses, Dilan Çıtak'ı sonradan kabullenmişti;

