İBB Başkanı Kadir Topbaş: "Kurbağalıdere bu yıl sonuna gelmeden Ağustos sonrası tertemiz hale geliyor"

Başkan Topbaş, Kadıköylülerle buluştu



İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadıköy'de yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Kurbağalıdere ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Topbaş, "Kurbağalıdere bu yıl sonuna gelmeden Ağustos sonrası tertemiz hale geliyor." ded.i

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadıköy'de yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Topbaş, Kendisini Türk bayrakları ve çiçekler ile karşılayan çok sayıda vatandaşa çalışmaları devam eden metro ve tramvay projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Topbaş, kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa karanfil de dağıttı.

"İnsan olan her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz"

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Kadıköy'e yaptığımız yatırımlar toplamı 3.3 milyar Türk Lirası. Siyasi mülahazalarla değil, insan olan her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı döneminde Adalar'a denizin altından su götürdü, biz de denizin altından doğal gaz götürdük. Şu parti bu parti demedik. Kadıköy'de de böyle. Kadıköy-Kartal Metro Hattı, en hızlı biten metro hatlarından biridir. Şu anda Kadıköy'de bir dizi metro hatları buluşması var. Bu buluşma Kadıköy'ü çok daha farklı ve her tarafa erişebilir hale getirecek. Özellikle Dudullu-Bostancı hattı yakında hizmete giriyor. İnşallah Halkalı-Marmaray hattını da birlikte açacağız. Bu hatların çalışması şu anda devam ediyor. Göztepe-Ümraniye metro hattı 2019'da devreye girecek. İncirli-Edirnekapı-Gayrettepe-Sögütlüçeşme hattı var. Bu hat 3 katlı tünelden geçerek Bakırköy'e kadar gidecek ve Söğütlüçeşme hattıyla da birleşecek olan önemli bir buluşma hattı. Zeytinburnu-Kadıköy metro hattı var bu da Gaziosmanpaşa-Eyüp üzerinden gelip Beşiktaş üzerinden geçecek yeni bir hat Libadiye Caddesi'nde bir tramvay projesi var çalışmaları devam ediyor. Kadıköy-Ataşehir-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımız var ki bu çok önemli bir hat. Kadıköy'den Sultanbeyli'ye TEM otoyolunu takip eden önemli bir erişim hattı olarak hizmete girecek" dedi.

İlçelerdeki sorunlara çözüm bulabilmek için yürütülen çalışmalardan bahseden Başkan Topbaş, "Kadıköy'ün en önemli sorunların bir tanesi Kurbağalı Dere sorunu. 63 km'lik bir dere bu. Yıllarca maalesef atık sular buraya akıtılmış. Yıllarca gecekondular bunun çevresinde yapılaşmış ve müdahale edilmemiş. Yıllarca pis sular, evsel atıklar oralara akmış ve kirletmiş. Çökeltileri maalesef dipte katmanlar oluşturmuş. Yaz aylarında bakteri ürüyor ve koku yapıyor. Çok ciddi ve hummalı bir çalışmayla bunu çözmeye çalıştık ve sonuna geldik. Geçen sene yarısına geldiğimizde Kadıköy Belediye Başkanı medyaya şöyle bir ifade kullandı; "yapamıyorlarsa bize versinler" demiş. Belediye meclisinde sayın başkan da oradayken söyledim. Bugüne kadar 170 milyon Türk Lirası harcadık. Bir o kadar daha gerekiyor. Hemen veriyorum, buyur gel yap ben de seni milletin önünde tebrik edeceğim dedim. Niye böyle desteksiz atıyorsun, niye mangalda kül bırakmıyorsun. Nasıl olsa bu laftır, siyaset olur, böyle olmaması lazım" şeklinde konuştu.

Kurbağalı Dere sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Topbaş, "Ne gücü ne projeleri yeter bunların. Ama maalesef sırf kafa bulandırmak, ortaya bir şeyler atmak için Yoğurtçu Parkı'nda ana muhalefetin milletvekilleriyle gelip gösteriler yaptılar. Kendileri kirletti, biz temizlerken neden bitmiyor, çabuk olmuyorsunuz diye gösteriler yaptılar. Nasıl bir iştir anlamak mümkün değil. Milletimiz olarak bunlara prim vermediğiniz için 3 dönemdir hizmet veriyoruz.Şu anda son aşamaya geldik. Takriben 400 Milyon Türk Liralik bir yatırım. Biz laf ebesi değiliz biz taş üstüne taş koyan insanlarız. Bu yıl sonuna gelmeden Ağustos sonrası tertemiz hale geliyor. Şu anda balıklar girmeye başladı. Daha sonra Güney Kore Seul'de yapılan ve dünya çevre ödülü kazanan bir dere ıslahının benzerini Cendere'de, Ayamama'da, Çırpıcı'da ve arkasından da Kurbağalıdere'de yapacağız. Burada insanların dere kenarında yürüyüş yapabilecekleri farklı bir yer olsun" diye konuştu.