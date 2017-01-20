Hüsnü Mahalli Tahliye Edildi

GAZETECİ Hüsnü Mahalli'ye tahliye kararı verildi. "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklu bulunan ve hakkında 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Gazeteci Hüsnü Mahalli, İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, tahliye kararında, "kaçma ihtimalinin olmaması", "tutuklulukta kaldığı süre", "istenilen cezanın miktarı" ve "mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olması"nı dikkate aldığını belirtti.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Hakkındaki soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla 12 Aralık 2016 tarihinde Acıbadem'deki evinden gözaltına alınan Gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.



Mahalli'nin rahatsızlığı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi.