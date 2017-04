Hüseyin Eroğlu: 'Kazanmak İçin Her Şeyi Ortaya Koyduk'

- Hüseyin Eroğlu: "Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk"



BALIKESİR - TFF 1. Lig'nde oynanan Balıkesirspor-Altınordu maçı sonrası Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yaptığı açıklamada Balıkesir'de kazanmak için her şeyi ortaya koyduklarını ifade etti.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Buraya kazanmak için gelmiştik, rakibin deneyimli ayakları vardı bunu da biliyoruz. Onlar belki kazanamıyorlar ama oyun alanı daraltmadığında sıkıntı yaşayan bir takım. İlk yarı fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik. Balıkesirspor da bu anlamda birkaç pozisyona girdi. Bizim sıkıntımız özellikle ön bölgede acemice telaş yaptık ayağımıza dolaştırdık sonuçlandıramadık. 2. yarı tempoyu yükseltip rakibin düşeceğini biliyorduk bu dakikalarda golü de bulduk aslında. Golden sonra da değerlendiremediğimiz pozisyon olmadı ama net gol pozisyonu pasını atamadık. Rakip de duran toptan güzel bir gol attı. 1-1'e geldikten sonra onlarında coşkusu arttı. Kazanma adına her şeyimizi ortaya koyduk ama golü bulamadık. Belki 1 puanla yetindik, yukarıya tutunma anlamında bizim için aslında avantajlı bir maçtı. Kazansaydık 42 puan yapıp, 4 puanımız devam edecekti ama 5 maç kaldı bundan sonraki maçları kazanmaya bakacağız. Hem hedefe giden hemde gençlerle oynayan bir takımız bu süreci devam ettireceğiz" dedi.