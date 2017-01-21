Hurda deposu alev alev yandı



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİİSTANBUL,(DHA)



ÜMRANİYE'de bir hurda deposunda yangın çıktı. Depoda kalan işçiler mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan hurda deposu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, saat 03.00 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi eflak sokak üzerinde bulunan Hurda deposunda meydana geldi. Yaklaşık 500 metre karelik bir alanda bulunan depoda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik hurdaların bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü. Yangın fark eden mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirerek konteynırlarda kalan 7 kişinin tahliye olmasını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depodaki yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.