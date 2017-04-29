Hükümlüler Tarihi Likya Yolu'nda Çevre Temizliği Yaptı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde denetimli serbestlikten yararlanan 35 hükümlü, tarihi Likya Yolu üzerindeki 2 kilometre alanda, çevre temizliği yaptı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Projesi' kapsamında, Kayaköy Mahallesi Sarnıç Mevkii'nden geçen 502 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu üzerine gelen hükümlüler, eldivenlerini giyip temizliğe başladı. Hükümlüler ormanlık alandan toplandıkları çoğunluğu pet ve cam şişelerden oluşan çöpleri, çöp poşetlerine doldurdu. Bölgeye adını veren tarihi sarnıcın içinden 10 poşet çöp çıkarıldı. 2 saat süren çalışma sonunda 2 kilometrelik alandan 1 kamyonet dolusu çöp toplandı. Çöpler geri dönüşüme gönderildi.



Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, yaşamın en önemli unsurlarından birisi olan çevreye verdikleri önemi, tüm topluma göstermeyi amaçladıklarını kaydetti. Gelecek nesillere yaşanabilir çevre bırakmak istediklerini belirten Kaymakam Çalık, bölgeye gelen 1 milyon 300 bin turistin temiz bir ilçede tatil yapacağını söyledi.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San ise hükümlülerde birlikte temizlik yaptığına dikkat çekerek, çalışmanın bölgeden ilçe merkezine kadar devam ettiğini anlattı. Hükümlüleri suç işlemekten alıkoymaktan öte, tekrar topluma kazandırmak istediklerini vurgulayan San, "Ayrıca çevreyi kirletmenin ne kadar kötü, temizlemenin ne kadar değerli olduğunu anlamak için beraberiz. Denetimli serbestlik müdürlüklerimiz ve ceza infaz kurumlarımız, artık bir eğitim kurumu, psikolojik servis gibi çalışıyor. Hükümlülerimiz toplumdaki bireylerin çoğundan daha bilinçli halde. İletişimlerimizde çevreyi temiz tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını birebir duyuyoruz. Projenin de başarılı olduğunu anladım. Dolayısıyla biz bu projelere devam edeceğiz" dedi. - Fethiyemuğla