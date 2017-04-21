Hükümet Gibi Kadın...elinin Hamuruyla Erkek İşine Karıştı, Herkesi Şaşırttı

Hükümet gibi kadın...Elinin hamuruyla erkek işine karıştı, herkesi şaşırttı

Edirne'deki kadın muhtar erkeklere taş çıkartıyor



EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyü kadın muhtarının elinden her iş geliyor. Eminin hamuruyla erkek işine karışan ve herkesi şaşırtan 2 çocuk annesi 52 yaşındaki muhtar Özcan Meriç, yaptığı işlerle adeta erkeklere taş çıkartıyor.

Köyündeki işlerin ilerlemediğini fark eden Özcan Meriç, muhtar adayı olduğu dönemde "Elinin hamuruyla erkek işine karışıyor" sözlerine aldırmayıp köyüne muhtar seçildi. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı işlerle köy halkının beğenisi kazanan Meriç, önümüzdeki seçimde tekrar aday olmayı hedefliyor. Traktör kullanarak eşine çiftçilik işlerinde yardım eden Meriç, köy işlerinin dışında ev işlerinin de üstesinden gelmeyi başarıyor.

Ev işleriyle muhtarlık görevini birlikte yürütmenin zor olduğunu belirterek, "Göreve başlayalı 3 yıl oldu. Köyümüzde yıllardır giderilmeyen eksiklerimiz vardı. Kanalizasyon, yol, mezarlığımızda, çöp konusunda. Yetersiz olduğumuz konular var ama kısa zamanda toparlayacağız. İlk seçildiğimde köydeki erkeklere zor geldi. 'Köyde erkek mi bitti. Muhtarlık yapabilir mi? Gece bir sorun olursa jandarmayla bağlantıya geçebilir mi?' gibi şüpheler oldu. Hiçbir konuda sıkıntı çekmedim. Eşim bana çok yardımcı oldu. Gecenin saat kaçı olursa olsun ama jandarma ama köy içindeki bir olayla sürekli bire bir temasa geçtik. Çocuklarımla ilgilenmek, tarla bahçe işleriyle, hayvanlarla uğraşmak, kayınvalidem var yaşlı daha büyük bir sorumluluk benim için. Ayrıca köyün işleri var. Yoruluyorum zamanla ama eve geldiğimde yaptığım işten dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.