Hugo Galatasaray'a Neden Gelmedi?

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper katmak için uğraş veren Galatasaray'ın gündemine gelen Palmeiras'ın savunma oyuncusu Vitor Hugo ile ilgili bir değerlendirme yapıldı.

Brezilya basınında yer alan haberde, Palmeiras'ın, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer alan Yerry Mina ve Vitor Hugo'yu elinde tutmayı başardığı kaydedildi.

Vitor Hugo için Galatasaray'dan 5.5 milyon euroluk bir teklif geldiği ancak Palmeiras'ın oyuncuyu satmak için 10 milyon euro istediği ifade edildi.

Performansıyla ilk kez Brezilya Milli Takımına çağrılan 25 yaşındaki Hugo ile Almanya ve İtalya'dan da takımların ilgilendiği ancak teklif yapmadığı vurgulandı.



Kaynak: Ajansspor