Hrant Dink Cinayetine İlişkin 3'üncü İddianame Hazırlandı (1)

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan dava haricinde yürütülen soruşturmada 3'üncü iddianame de hazırlandı. Bu iddianamede Dink, cinayetin FETÖ ile bağlantısına dikkat çekildi. İddianamede bir numaralı şüpheli FETÖ elebaşısı Fettullah Gülen yer alırken, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 51 kişi şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler arasında jandarma görevlileri ve bazı gazetecilerin isimleri de var. - İstanbul