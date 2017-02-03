Hotar: 'Önümüzdeki Süreç, Yepyeni Bir Gelişimin ve Değişimin Öncüsü Olacak' - Izmir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, referandum sürecine ilişkin, "Önümüzdeki süreç yepyeni bir gelişimin ve değişimin öncüsü olacak." dedi.



AK Parti Güzelbahçe ve Narlıdere ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Hotar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin özel bir süreci yaşadığını belirtti.



Başka ülkelerin 100 yılda başına gelmeyecek ya da yaşayamayacağı olumlu, olumsuz her şeyi Türkiye'nin yaşadığını dile getiren Hotar, "Şöyle bir gerçek var. Ülkelerin coğrafyası aynı zamanda kaderidir. Türkiye bu kadar güzel bir yerde, bu kadar güzel insanlarıyla tabii ki birçok şer odağının da hedefi durumunda." ifadelerini kullandı.



Hotar, kendilerine düşenin bunlarla olabildiğince mücadele edip, ülkenin gelişim hızını arttırmak, devam ettirmek, çocuklara çok daha güzel bir ülke bırakmak olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki süreç yepyeni bir gelişimin ve değişimin öncüsü olacak."



TBMM'den Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren bir anayasa değişiklik paketini geçirdiklerini kaydeden Hotar, şöyle devam etti:



"Kısmetse yaklaşık 2 aydan biraz fazla bir süre sonra referanduma gitmiş olacağız. Onay için Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuldu, onun onayından sonra da referanduma gitmiş olacağız. Bu süreçte hem yaptığımız anketler hem bire bir görüşmelerimiz hem sizlerden aldığımız geri bildirimler bize şunu göstermekte, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin güzel bir desteğimiz var. Ama bundan daha güzel olanı da şu an için destek vermiyor görünenlerin bundaki gerekçeleri şu: ya bilmiyorlar sistemin ne olduğunu ya da yanlış biliyorlar. Bu bizim sorumluluğumuzu daha fazla artırmakta. O halde bizler bunu en doğru, en güzel şekliyle ve olabildiğince çok kişiye anlatmakla yükümlüyüz. İşte bu süreç onun süreci."



"Temel hedefimiz, çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak"



Hotar, AK Parti'nin sloganına göre yaşadığını ifade ederek, "Sayın Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız çok güzel bir slogan tespit etmiş ekibiyle, ne demiş 'Durmak yok, yola devam. Biz de gece gündüz demeden seçimden seçime, işte darbe gibi birtakım olumsuzlukları Allah'a şükür milletimizin desteğiyle hain FETÖ girişimini, Gezi olaylarını atlatarak, içeride dışarıda ülkemizin üzerinde oyunlar kurmaya, tuzaklar kurmaya çalışan kişilerin bu tuzaklarını bozarak yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Temel hedefimiz, çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak. Çünkü biz emanet olarak aldık." diye konuştu.