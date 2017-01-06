Artvin'in Hopa ilçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Hopa Meydanı'nda toplanan bir grup, basın açıklaması yapmak istedi. OHAL kapsamında gösteri yapmanın yasak olmasından ötürü, polis izinsiz basın açıklamasına müdahale etti. Grup üyeleri polisin uyarılarına rağmen açıklama yapmak isteyince, 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ARTVİN
Hopa'da İzinsiz Gösteriye Polis Müdahale Etti
Artvin’in Hopa ilçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
Artvin'in Hopa ilçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
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