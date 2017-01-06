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Hopa'da İzinsiz Gösteriye Polis Müdahale Etti

Hopa'da İzinsiz Gösteriye Polis Müdahale Etti

Artvin’in Hopa ilçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Hopa'da İzinsiz Gösteriye Polis Müdahale Etti

Artvin'in Hopa ilçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Hopa Meydanı'nda toplanan bir grup, basın açıklaması yapmak istedi. OHAL kapsamında gösteri yapmanın yasak olmasından ötürü, polis izinsiz basın açıklamasına müdahale etti. Grup üyeleri polisin uyarılarına rağmen açıklama yapmak isteyince, 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ARTVİN

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