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Hong Kong'da Kutu Gibi Evlere Rekor Fiyatlarda Kira Veriliyor
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Hong Kong'da Kutu Gibi Evlere Rekor Fiyatlarda Kira Veriliyor

Hong Kong hükümeti rekor kira bedellerini düşürmeyi başaramadığı için insanlar avuç içi kadar mekanlarda hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.

Hong Kong'da Kutu Gibi Evlere Rekor Fiyatlarda Kira Veriliyor

Hong Kong'un lideri Leung Chun-ying'in 2012'de yönetimin başına geçmeden önce ilk iş olarak ev fiyatlarını aşağı çekeceği sözünü vermişti. Ancak Leung'un hükümeti roket hızında artan kiraları kontrol etmeyi başaramadı.

BU KÜÇÜK EVE 2 BİN 300 TL VERİYOR

Reuters'ın görüntülediği bu küçük evlerden biri Manman Luk isimli bir genç kıza ait. Modellik ve makyözlük yaparak geçimini sağlayan Manman Luk, 9 metrekarelik bu ev için ayda 4 bin 700 Hong Kong doları (yaklaşık 2 bin 300 TL) kira ödüyor.


BANYO VE MUTFAĞIN ARASI BİR ADIM

Banyo ve mutfağın sadece bir adım mesafede bulunduğu bu ev, daha büyük bir dairenin küçük bölümlere ayrılmasından oluşuyor.


10 KİŞİ İLE PAYLAŞIYOR

Reuters'ın görüştüğü başka bir kişi de yarı zamanlı hamal olarak çalışan 26 yaşındaki Kong Ngai-lam. Kong, aylık bin 900 Hong Kong doları (yaklaşık 950 TL) ödediği daireyi 10 kişiyle paylaşıyor. Kong'a ait olan bölme, bir yatak ve bir televizyonun ancak sığacağı büyüklükte.


SATILIK EVLER 1.4 MİLYON

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel bir yönetim olan Hong Kong'un 7 milyondan fazla nüfusa sahip. "Mini" ya da "Sivrisinek" adı verilen bu dairelerin hedef kitlesini, normal büyüklükte bir eve asla sahip olamayacağını düşünen nüfus oluşturuyor. Satılık evler için de durum farklı değil. 18.6 metrekarelik bir daire geçen eylülde 1.4 milyon TL'ye satılmış.


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