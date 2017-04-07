Hollanda'da Halk Oylamasına Yoğun İlgi

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için kurulan sandıklara yoğun ilgi gösteriyor.



Hollanda'da 5 Nisan'da başlayan oy verme işleminin üçüncü gününde, Lahey, Amsterdam ve Deventer'deki sandıkların önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Buna rağmen vatandaşlar fazla beklemeden oylarını kullanabildi.



Yaklaşık 250 bin seçmenin bulunduğu Hollanda'da bugüne kadar yaklaşık 72 bin oy kullanıldı.



Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların halk oylamasına yoğun katılım gösterdiğini söyledi.



Vatandaşlardan oy kullanma işlemini son iki güne ve seçimin son saatlere bırakmamalarını, mümkün mertebe uygun oldukları saatlerde anayasal görevlerini yerine getirmelerini isteyen Ayyıldız, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Oyunu kullanan Mehmet Küpeli, anayasa değişikliğinin Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Burada oy kullanan vatandaşları görmek çok hoş ve çok güzel bir duygu, beni duygulandırdı." dedi.



Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işlemi 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise 16 Nisan'a kadar devam edecek.