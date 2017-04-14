Hollanda Basını Kafa Karıştırdı!

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'in Fenerbahçeli yöneticilerle 15 gün içinde 3-4 kez görüştüğünü iddia eden Fox Sports Jan-Joost van Gangelen'den sürpriz bir iddia daha geldi... Hollandalı yorumcu, "Wesley, Fenerbahçe oyuncusu olma şansını elde ederse, kesinlikle gidecek diye birşey yok. Ama Sneijder, Fenerbahçe'ye gider ve Robin van Persie ile birlikte devam ederse kesinlikle başarıya ulaşma kapasitesine sahiptir" iddiasında bulundu.



Kaynak: Fotospor