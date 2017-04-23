Hırsızlık Yaparken Suçüstü Yakalandılar

Manavgat'ta birçok araçtan hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.



Manavgat ilçe merkezi, Side ve Sorgun mahallelerinde otomobillerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen R.İ, S.A, N.S, O.Ç. ve Y.C. jandarma tarafından fiziki takibe alındı.



Söz konusu 5 kişi, Side bölgesinde taksi ve dolmuşlardan hırsızlık yaptıkları sırada Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların itirafları ve jandarmanın araştırmaları sonucunda zanlıların Side, Selimiye ve Titreyengöl bölgesinde 5, Manavgat ilçe merkezinde polis bölgesinde 4 olmak üzere toplam 9 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.



İfade işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan zanlılardan N.S, denetimli serbestlik ile O.Ç. ve Y.C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, R.İ. ve S.A. ise tutuklandı.