Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Düzce'de bir iş yerinden yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinde yaşayan İbrahim Koz, sabah saatlerinde Yeni Mahalle mevkisinde bulunan kendisine ait fındık dükkanına geldiğinde çelik kasasının yerinin değiştirildiğini ve içindeki paraların çalındığını fark etti.



Durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Kayıtlarda, yüzü maskeli bir şahsın iş yerine gelerek çelik kasayı açmaya zorladığı, başaramayınca kasayı sürükleyerek ofis dışına çıkarttığı görülüyor.



Ekipler, ofis dışında kasayı açarak içindeki yaklaşık 4 bin 200 lirayı alan şüpheliyi tespit çalışmalarını sürdürüyor.