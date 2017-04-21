Hindistan'da Kamyon Kazası: 20 Ölü

Hindistan'da bir kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kalabalığın arasında dalması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer, kamyonun kontrolünü kaybeden şoförün, önce bir arabaya ve elektrik direğine çarptığını, ardından da protesto gösterisi düzenleyen bir grup çiftçinin arasına daldığını belirtti.



Polis Jaya Lakshmi, yüksek gerilim hattının bulunduğu tellerin kalabalığın üstüne düştüğünü, olayda 14'ü elektrik çarpması nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Çiftçilerin, kazanın yaşandığı sırada Yerpedu kasabası karakolu önünde bölgedeki yasa dışı kum madenciliğini protesto ettiği bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.