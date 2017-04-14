Heredot Cevdet', Sultangazi'de Hikayeleriyle 16 Nisan Referandumunu Anlattı
Genç Kürsü buluşmalarının Sultangazi’deki son programında konuk ’Heredot Cevdet’ olarak bilinen Hasan Kaçan oldu.
Genç Kürsü buluşmalarının Sultangazi'deki son programında konuk 'Heredot Cevdet' olarak bilinen Hasan Kaçan oldu. 'Heredot Cevdet', hikayeleriyle 16 Nisan referandum unu vatandaşlara anlatırken, dinleyiciler büyük bir ilgiyle takip etti.
Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve gençlerin sorularını yanıtlamak amacıyla gerçekleştirilen Genç Kürsü buluşmalarının finali Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kürsü Senin, Söz Senin sloganıyla gerçekleştirilen programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, AK Parti Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Uygun ve 'Heredot Cevdet' olarak bilinen Hasan Kaçan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program genç yeteneklerin performanslarını sergilemesiyle başladı. Ardından 'Heredot Cevdet', oluşturulan kahvehane konseptiyle çevresinde oturan birçok vatandaşla 16 Nisan referandum u hakkında sohbet ederek vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. 16 Nisan referandum uyla ilgili hikayeler anlatan Heredot Cevdet'in hikayelerini salondaki yüzlerce vatandaş da ilgiyle takip etti. Sonrasında kapanış konuşmalarının yapıldığı programda AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, gençlerin toplumda aktif olarak yer almalarının önünün açılmak istendiğini ve 16 Nisan referandum un Türkiye için olumlu sonuçlar getireceğini ifade etti.
"Alın terimizin karşılığını inşallah pazar günü alacağız"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatmak için yapılan çalışmaların karşılığının 16 Nisan günü alınacağını ifade eden ve çalışmalarından ötürü herkese teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Genç Kürsü programlarında aylardır yaptığınız çalışmalarda bütün soruları delik deşik ettiniz, öğrendiniz hatta öğrettiniz. Artık yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik. İki aylık bir çalışmadan sonra sadece 24 saatimiz var. Bütün bu çalışmaların sonunda Allah-u Teala 'çalış kulum, vereyim' demiş. O alın terimizin karşılığını inşallah pazar günü alacağız. Türkiye belki bu imkanı bir daha belki 50 yıl yaşayamaz" dedi.
"Anlattığımız zaman toplum nezdinde özellikle gençler nezdinde bu anlam kazanıyor"
Seçilme yaşının gençler için 18'e indirilmesiyle ilgili maddenin insanlara doğru bir şekilde anlatıldığında anlam kazandığını dile getiren AK Parti Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Uygun ise, "Biz burada aslında bu gençlerin nasıl hakim, savcı olabiliyorsa nasıl 15 Temmuz'da sokaklarda bu gençler tankların altında mücadele verdiyse milletvekili de olabileceğini, özellikle kararsız kardeşlerimize anlatacağız. 22 yaşındaki bir genç Harbiye'den mezun olduğu zaman F-16 veya helikopter kullanabiliyor. Bu gence diyoruz ki biz '18 yaşında milletvekili olamazsın, dur.' İşte biz bunu anlattığımız zaman toplum nezdinde özellikle gençler nezdinde bu anlam kazanıyor" diye konuştu. - İSTANBUL